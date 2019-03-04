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Денис Глушаков обжаловал назначенную судом сумму алиментов
Мыльная опера продолжается.
Футболист «Спартака» Денис Глушаков подал апелляцию на решение Никулинского суда Москвы о размере алиментов для жены Дарьи и несовершеннолетних детей.
«Глушаков обжаловал решение суда от 5 февраля в части размера алиментов», – заявила в комментарии Р-Спорт пресс-секретарь суда Людмила Коснырева.
- Суд удовлетворил просьбу Глушакова о разводе и назначил алименты в размере трети всех доходов.
- Дениса устраивает фиксированная сумма в размере 300 тысяч рублей в месяц.
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