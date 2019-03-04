Getty Images

Денис Глушаков обжаловал назначенную судом сумму алиментов

Глушаков обжаловал назначенную судом сумму алиментов
Eurosport

1 час назад

Мыльная опера продолжается.

Футболист «Спартака» Денис Глушаков подал апелляцию на решение Никулинского суда Москвы о размере алиментов для жены Дарьи и несовершеннолетних детей.

«Глушаков обжаловал решение суда от 5 февраля в части размера алиментов», – заявила в комментарии Р-Спорт пресс-секретарь суда Людмила Коснырева.

  • Суд удовлетворил просьбу Глушакова о разводе и назначил алименты в размере трети всех доходов.
  • Дениса устраивает фиксированная сумма в размере 300 тысяч рублей в месяц.
Eurosport Вконтакте

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте