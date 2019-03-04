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Александру Кокорину сожгли кожу на ноге в СИЗО вследствие некачественного электрофореза
Тюремная жизнь дается форваду «Зенита» очень тяжело.
Врачи СИЗО «Бутырка» некачественно сделали электрофорез заключенному футболисту Александру Кокорину. Спортсмен рассказал о процедуре адвокату Андрею Ромашову.
В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Ромашов заявил что Кокорину сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. Из-за этого началось нагноение.
- В СИЗО Кокорин не получает необходимую реабилитацию после травмы коленного сустава.
- Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
- Электрофорез – введение лекарств через кожу и слизистые оболочки с помощью электрического тока.
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