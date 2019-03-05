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«Не первый раз видим Андрея на лошади». «Зенит» подколол Аршавина за гулянку с проститутками
Добрый троллинг от родного клуба.
Бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин прокатился верхом на лошади по изумрудному газону «Газпром Арены».
«Это не первый раз, когда мы видим Андрея на лошади!» – сообщается в твиттере санктпетербуржцев.
- SMM «Зенита» намекнули на декабрьский случай, когда Аршавин оторвался в стриптиз-баре и прокатил проституток на лошадях.
- В настоящий момент Андрей занимает должность главы академии «Зенита» под названием «Сириус».
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