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«Не первый раз видим Андрея на лошади». «Зенит» подколол Аршавина за гулянку с проститутками

«Не первый раз видим Андрея на лошади». «Зенит» подколол Аршавина за гулянку с проститутками
Eurosport

27 мин. назад

Добрый троллинг от родного клуба.

Бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин прокатился верхом на лошади по изумрудному газону «Газпром Арены».

«Это не первый раз, когда мы видим Андрея на лошади!» – сообщается в твиттере санктпетербуржцев.

  • SMM «Зенита» намекнули на декабрьский случай, когда Аршавин оторвался в стриптиз-баре и прокатил проституток на лошадях.
  • В настоящий момент Андрей занимает должность главы академии «Зенита» под названием «Сириус».

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