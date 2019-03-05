Замглавы ФСИН: «У Кокорина онемела нога, потому что он мало двигается. Лежит, ест, набирает вес»

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время пребывания в СИЗО-2 «Бутырка» не уделяет внимания здоровью.

«Онемение ноги, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес. Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол и у него никаких проблем со здоровьем нет», – цитирует Максименко «Интерфакс».

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы на 2 месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Суд дважды продлил их арест, в последний раз – до 8 апреля.

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