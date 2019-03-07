Нападающий «Зенита» Александр Кокорин: «Меня все так же беспокоит колено. Больно ходить»

Находящийся в СИЗО «Бутырка» форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о состоянии здоровья. В условиях изолятора футболист не может пройти качественное восстановление после травмы колена и получил ожоги на процедуре электрофореза.

«Пришел доктор и сказал: будем лечить. Начали делать процедуры. После двух-трех сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят.

Жду врачей из «Зенита». Меня все так же беспокоит колено. Больно ходить. Некоторое время не ходил в спортзал, так как читал свое дело. Играть в футбол в СИЗО не буду – у меня контракт с клубом», – приводят «Известия» слова 27-летнего Кокорина для членов ОНК.

Кокорин и игрок «Краснодара» Павел Мамаев находятся под арестом с декабря 2018 года.

Срок предварительного заключения истекает 8 апреля 2019.

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