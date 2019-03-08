«Колено болело до слез». Экс-форвард «Уфы» Эммануэль Фримпонг завершил карьеру

Ганский полузащитник Эммануэль Фримпонг, с 2014-го по 2016-й год выступавший за «Уфу», завершил карьеру.

«С большим сожалением я объявляю об уходе из профессионального футбола. В течение последних пяти лет у меня были проблемы с коленом, затрудняющие возможность играть на высоком уровне. Колено болело до слез, но я решил не делать операцию, а игра сквозь боль не приносит удовольствия.

Хочется сказать спасибо всем клубам, за которые я играл: «Арсеналу», «Вулверхэмптону», «Чарльтону», «Барнсли», «Фулхэму», «Уфе», «Эскультуне» и «Эрмису» за любовь и поддержку. Спасибо болельщикам, которые всегда за меня переживали. Теперь я буду проводить больше времени с семьей и дочерью», – написал 27-летний футболист.

Фримпонг забил 25 мячей за «Уфу».

Эмма был заигран за юношеские сборные Англии, но потом выступал за национальную команду Ганы.

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