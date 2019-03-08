«Аэрофлот» не привез багаж «Енисея» в Самару. Форма и бутсы прилетят прямо перед игрой

Футболисты «Енисея» перед матчем с «Крыльями Советов» в Самаре столкнулись с проблемой: багаж с их формой не прилетел вместе с командой.

«Прилетели в Самару, «Аэрофлот» не довез багаж по маршруту Сочи-Москва-Самара. Там была форма и бутсы. Ждем!» – написал пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис в твиттере.

Позже он же написал, что вещи все же доставят в Самару до игры: «Аэрофлот» привезет клубный багаж сегодня рейсом, который прибывает в Самару в 00:55. Едем рано утром забирать».

Матч «Крылья Советов» – «Енисей» пройдет 9 марта.

Красноярцы идут на последнем месте в РПЛ с 11 очками после 18 матчей.

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