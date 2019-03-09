«Главное, чтобы талисманом «Крыльев» был не петух». Паша Техник теперь за Самару

«Крылья Советов» позвали на матч против «Енисея» блогера и рэпера Пашу Техника. Ему подарили клубную футболку и в шутку назвали талисманом команды.

«Только сейчас в себя прихожу. Я духом зарядил футболистов. Сегодня конкретная победа, я доволен. Я в Самаре постоянно бываю. Получилось так, что я был на автограф-сессии. Там была девушка в шарфе «Крыльев», я у нее взял и в нем лазил. Он у меня дома где-то лежит. Я всегда к «Крыльям» хорошо относился, хотя сам из Москвы и у меня другой клуб. Но «Крылья» – the best.

Я за «Динамо», так скажем. Мне нравится, что народ не унывает, когда «Крылья» вылетают в первую лигу. Нормально, веселятся. Я на этом стадионе в первый раз. Меня немного потряхивает. Хорошая акустика, кайфовый стадион. Это серьезный уровень. Спасибо, что позвали. Талисман «Крыльев» – крыса? Мне главное, чтобы не петух», – цитирует Техника Rusfootball.info.

«Крылья» разгромили «Енисей» со счетом 4:0 и идут на 13-м месте РПЛ.

Ранее телеведущая Ольга Бузова заявляла о готовности стать талисманом хоккейного «Авангарда».

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