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«Главное, чтобы талисманом «Крыльев» был не петух». Паша Техник теперь за Самару

«Главное, чтобы талисманом «Крыльев» был не петух». Паша Техник теперь за Самару
Eurosport

46 мин. назад

«Крылья Советов» бросили вызов «Авангарду» и Бузовой.

«Крылья Советов» позвали на матч против «Енисея» блогера и рэпера Пашу Техника. Ему подарили клубную футболку и в шутку назвали талисманом команды.

«Только сейчас в себя прихожу. Я духом зарядил футболистов. Сегодня конкретная победа, я доволен. Я в Самаре постоянно бываю. Получилось так, что я был на автограф-сессии. Там была девушка в шарфе «Крыльев», я у нее взял и в нем лазил. Он у меня дома где-то лежит. Я всегда к «Крыльям» хорошо относился, хотя сам из Москвы и у меня другой клуб. Но «Крылья» – the best.

Я за «Динамо», так скажем. Мне нравится, что народ не унывает, когда «Крылья» вылетают в первую лигу. Нормально, веселятся. Я на этом стадионе в первый раз. Меня немного потряхивает. Хорошая акустика, кайфовый стадион. Это серьезный уровень. Спасибо, что позвали. Талисман «Крыльев» – крыса? Мне главное, чтобы не петух», – цитирует Техника Rusfootball.info.

  • «Крылья» разгромили «Енисей» со счетом 4:0 и идут на 13-м месте РПЛ.
  • Ранее телеведущая Ольга Бузова заявляла о готовности стать талисманом хоккейного «Авангарда».
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