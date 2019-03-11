Фанатов раздевали до трусов и мешали пронести баннер. Организаторы омрачили дерби Москвы

Этот матч мог стать отличным началом новой для «Динамо» страницы в истории. Дерби со «Спартаком» изначально планировалось провести на новенькой «ВТБ Арене», но суровая русская зима, которая не отступила даже весной, испортила газон стадиона в Петровском Парке. Старейшее дерби провели на резервном, но таком родном для «бело-голубых» стадионе в Химках, вот только радости он не принес.

С точки зрения игры претензий к «Динамо» нет: команда билась до последних минут и не играла в нелепые забросы, а старалась прогружать гостей комбинационной игрой и феерией Жоаозиньо. Получалось не всегда, но фанатам за команду не должно быть стыдно.

Кто заслужил испытывать стыд, так это организаторы матча. Для начала они даже слишком тщательно проверяли фанатов на входе в чашу. Дело важное и безусловно требующее дотошности, но вряд ли его обязательно реализовывать через раздевание болельщиков до трусов и вытряхивание обуви. В этой ситуации логично задаться простым вопросом: «А что они там искали?»

Тотальный досмотр, впрочем, не очень помог. К концу игры на стадионе все равно взрывали дымовые шашки.

Жаркие (во всех смыслах) досмотры существенно снизили скорость прохода болельщиков на стадион. Пробки образовались и на гостевой трибуне, и на хозяйской, и даже на центральной.

К началу матча на стадион попали не все желающие, но досмотр, по словам очевидцев, пошел с более высокой интенсивностью. При этом идеальный штрафной Георгия Джикии вряд ли увидели все обладатели билетов. Около 10-го входа фанаты даже умудрились подраться.

К середине тайма трибуны заполнились, а болельщики перешли к активной атаке с помощью баннеров. Глушакова привычно изгоняли из команды.

А «Динамо» троллили за неоткрытый вовремя стадион. История с баннером про новую арену «бело-голубых» вообще довольно веселая. Фанаты «Спартака» привезли это милое и почти никого не оскорбляющее полотно за три часа до игры, но не смогли пронести на стадион. Правоохранительные органы не решили, попадает ли баннер под понятие «правильное боление».

Видимо, растяжку не хотели пускать на арену очень сильно, потому что к решению вопроса привлекли МЧС, которое мгновенно решило, что баннер является пожароопасным, несмотря на специально полученное свидетельство о техническом соответствии нормам. В итоге, хоть и с опозданием, полотно все-таки доставили.

А еще до матча подрались фанаты: 50 красно-белых поколотили 20 бело-голубых – динамовцы спаслись бегством.

166-е дерби могло бы стать еще и революционным, но систему VAR в нем тестировали только в офлайн-режиме. «Это отличается от полноценных матчей тем, что нет коммуникации с арбитрами на поле. Это определенный этап, чтобы стать ближе к требованиям IFAB и ФИФА», – заявил перед матчем руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам в России Леонид Калошин. Кажется, скоро русский футбол станет совсем передовым.

Футбол в Химках получился неожиданно бодрым и оправдал предматчевые слова Дмитрия Хохлова: «Дерби – это праздник». Только вот антураж вокруг игры получился каким-то нездоровым, но это, по крайней мере, не было скучно.

«Динамо» – «Спартак» – 0:1