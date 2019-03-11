«Мутко против»: пенсионерка позвонила в МВД и попросила взорвать манеж «Спартака» из-за шума

Пенсионерка из Москвы позвонила в МВД и попросила помочь ей в уничтожении манежа «Спартак» в Сокольниках. Спортивное сооружение раздражает женщину из-за излишнего шума.

По данным телеграм-канала «Мутко против», 69-летняя Галина Александровна обратилась в МВД днем 10 марта и заявила, что ей нужно срочно достать гранаты.

Взрывчатые боеприпасы понадобилась пенсионерке, чтобы взорвать спартаковский манеж: Галина Александровна живет в Сокольниках и из-за астмы вынуждена часто проветривать помещение. Но, как только пенсионерка открывает окно, ей в лицо несется шум со стороны стадиона.

В турнирной таблице РПЛ-2018/19 «Спартак» занимает четвертую строчку.

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