В России был Кубок Лиги. «Зенит» и «Черноморец» в финале, Быстров в маске Кинг-Конга и 100 зрителей

Все футболисты хотят выигрывать трофеи. В идеале Лигу чемпионов, желательно внутренние чемпионаты, окей – согласны и на национальные кубки. В Англии и Франции существуют Кубки Лиги – странные турниры, которые забивают календарь и за которые дают лишь место в Лиге Европы. О них вспоминают только из-за крутых историй – например, скандал с заменой Кепы из «Челси» или раскупленные 50 тысяч билетов за два месяца до финала «Страсбура» с «Генгамом».

В России Кубок Лиги проводили лишь один раз. Это было в 2003 году по инициативе президента «Зенита» и главы РФПЛ Виталия Мутко. Лучший менеджер в истории русского спорта (до 2015 года) тогда еще не рулил федерацией и не носил министерский портфель, зато придумывал новые идеи. «Игрокам, не занятых в национальных командах, нужна практика, чтобы поддерживать форму», – говорил Мутко. Формат был простым – 16 команд РФПЛ играли по олимпийской системе, по 90 минут дома и в гостях, очередность определяла жеребьевка, а число замен раздули с трех до пяти.

В день старта нового турнира у организаторов физически не было самого трофея. «Кубок пока в стадии разработки, но он будет не похож ни на один другой из ныне существующих», – говорил в марте 2003-го пресс-атташе РФПЛ Роман Леонтьев. За победу на всю команду давали 37,5 тысяч долларов – совсем мало даже для начала века. Топ-игроки тогда получали такие деньги за два месяца, а бюджет самых нищих клубов Премьер-лиги («Ротора» и «Торпедо») составлял 5 миллионов евро.

Матчи Кубка Лиги запихнули в календарь в паузы сборных. Это сразу рубануло и по престижу, и по уровню футбола. В первой же встрече 1/8 финала «Торпедо-Металлург» принимало «Локомотив» на резервном поле в Черкизово. В будущем ФК «Москва» не получали зарплату семь месяцев, поэтому клуб согласился на две игры в гостях. На ответный матч пришло в четыре раза меньше зрителей, чем на первый (целых 200 человек), а старт задержали на 10 минут, потому что к стадиону не пригнали пожарную машину.

Клубы демонстративно забивали на Кубок Лиги – в Самаре в паузу на сборные перестилали газон, так что «Крылья» и «Ротор» дважды играли в Волгограде. А «Спартак» принял «Сатурн» на тренировочном поле в Тарасовке – президент красно-белых Андрей Червиченко уехал за границу, а остальные арены были заняты. Сначала РФПЛ запретила такой вариант, но стадион имени Нетто не подошел по безопасности, от «Труда» отказались сами футболисты (от перехода с естественных газонов на искусственный и обратно часто вылетают колени), и Лига со скрипом разрешила матч на базе «Спартака».

В Тарасовке не было трибун, и в протоколе записали: «Посещаемость – 100 человек», хотя на самом деле официальный матч проводили почти для своих. «Многое вызывало грустную улыбку. Счет демонстрировали на табло со сменными фанерками. Диктор объявлял составы по мегафону. Телеоператоры и фоторепортеры снимали с грузовика, подогнанного к краю поля», – писал в отчете «Спорт-Экспресс», намекая на то, что матч проходил 1 апреля.

Самый большой интерес турнир вызвал в Петербурге. «Зениту» в первом раунде выпал ЦСКА, и за питерцев дебютировал перешедший из «Крыльев» Владислав Радимов. Он красиво положил со штрафного уже на 16-й минуте и порадовался голу в ворота команды, в которой провел начало взрослой карьеры. «А почему болельщики должны были свистеть? – переспрашивает в разговоре с Eurosport.ru Радимов. – Не слышал о традиции, что нельзя праздновать голы бывшему клубу. Празднование – это одно, главное – как ты к этому относишься. Почему мне должны свистеть, если я отыграл там пять лет, переносил операции и честно относился к делу?»

В матче с армейцами «Петровский» заполнили 18 тысяч человек – абсолютный рекорд посещаемости турнира, даже на финал придут лишь 10 тысяч. Кроме ЦСКА «Зениту» жеребьевка подсунула «Спартак» и сильное в начале века «Торпедо», и всех питерцы обыгрывали по одной схеме: победа дома и игра на удержание в Москве.

В финале сине-бело-голубых ждал новороссийский «Черноморец», вылетавший в том сезоне из Премьер-лиги. На «Петровском» питерский судья Безубяк оперативно удалил 19-летнего кипера «Зенита» Иванова, но хозяева вдесятером уработали соперников – 3:0. Главный перл случился после третьего гола – Быстров забил головой, подбежал к скамейке и надел маску Кинг-Конга. Будущий Иуда «Виража» никак не объяснил эту идею – вероятно, даже не остановился в микст-зоне (гениальное празднование – на 2:27).

Ответный финальный матч проводили месяц спустя. В Новороссийске Радимов в первом тайме забил со штрафного и вогнал стадион в скуку – четыре мяча не отыграть, но команды все равно сгоняли 2:2. Президент «Зенита» и РФПЛ Виталий Мутко вручил капитану питерцев Кубок Премьер-лиги, в честь победителей на арене пустили конфетти и фейерверки.

«Никак не праздновали [победу], – вспоминает Владислав Радимов. – Приехали, нам дали кубок, в Новороссийске же было. Нет, за лучшего бомбардира тоже ничего не дали». «Я считаю, что это успех, – говорил в раздевалке «Зенита» Виталий Мутко в 2003-м. – Может, для кого-то это незначимая вещь, а для нашего клуба, у которого очень мало успехов, это важно, воспитывает дух победителей. К кубку еще полагается премия от Премьер-лиги, звание мастеров спорта. Убежден, что в будущем [за победу в турнире] будут [давать] и место в Кубке УЕФА».

Властимил Петржела, Виталий Мутко, «Зенит», Кубок российской Премьер-лиги, 2003www.fc-zenit.ru

Да, в отличие от других стран, в России не давали путевку в еврокубки за выигрыш младшего из национальных кубков. «Знаю, что в Англии Кубок Лиги [ценится] выше Кубка страны, – спорно высказался Властимил Петржела в интервью «СТС-Петербург» сразу после победы. – Но каждый кубок – это очень хорошо для города, команды, болельщиков, руководства.

Спустя 46 дней Мутко перешел на работу в Совет Федерации и покинул РФПЛ. В январе 2004-го президентом лиги стал Евгений Гинер, и на общем собрании убрал из календаря ненужный турнир. Официальная формулировка: «В связи с высокой плотностью матчей чемпионата и приоритетным значением интересов национальной сборной», но всем понятно, что идея банально не возбудила ни команды, ни болельщиков, ни спонсоров, ни футболистов.

Властимил Петржела, «Зенит», Кубок российской Премьер-лиги, 2003www.fc-zenit.ru

В апреле 2018-го нынешний глава РПЛ Сергей Прядкин объявил, что у грандов снова есть идея по воссозданию Кубка Лиги. «Это желание ведущих клубов, таких как «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», – заявил Прядкин. – Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе. Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур».

Сейчас о Кубке Лиги с нежностью вспоминают только экс-игроки «Зенита». «Он точно дал дорогу в будущее Быстрову, Власову, Денисову, – прокомментировал Владислав Радимов для Eurosport.ru – Они там получили первую игровую практику на больших стадионах, и дальше им легче стало играть в чемпионате». «Вижу только плюсы в этом предложении, – считает форвард «Зенита»-2003 Андрей Николаев. – В России катастрофически не хватает футбольных турниров».

В вакууме идея действительно выглядит отличной. Главное – чтобы Кубок резонировал, и в борьбе за него вратари отказывались от замен, а болельщики бронировали билеты на два месяца вперед.

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