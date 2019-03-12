«Аленичев и Титов попадают в пьяные скандалы». Фанаты «Енисея» попросили губернатора уволить тренера

Фан-сектор «Енисея» обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить Дмитрия Аленичева с поста главного тренера команды.

«Мы, фанаты красноярского футбольного «Енисея», обращаемся к Вам с одной единственной просьбой – не убивать до конца нашу мечту. Десятки лет мы ждали выхода родного клуба в Премьер-лигу. Десятки лет ходили на стадион, даже когда команда барахталась во втором дивизионе и играла с соперниками из зоны «Восток». Этот сезон для Красноярска исторический. И в начале мы все надеялись на успешное выступление команды. Но, как видим, шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге все меньше.

Мы видим в этом вину исключительно тренерского штаба, который не управляет и абсолютно не занимается командой. Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они не провели ни одного мастер-класса для детей, зато постоянно бывают замеченными в барах города с кружками пива.

Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава – прерогатива тренера, результат – показатель его работы и ответственность. Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева. Это единственный шанс встряхнуть команду и за 11 туров до конца чемпионата выправить положение, чтобы остаться в Премьер-лиге.

Александр Викторович, в прошлом году Вы вместе с нами в переполненном манеже радовались уверенной победе над «Анжи» в первом стыковом матче, Вы вместе с командой оказали поддержку в ответном матче на выезде, Вы – первый и на данный момент единственный губернатор, при котором впервые в истории Красноярского края футбольная команда вышла в элитный футбольный дивизион. Только в Ваших силах вершить эту историю дальше», – говорится в обращении на странице фан-сектора «Енисея» «Вконтакте».

«Енисей» идет последним в РПЛ, уступая 14-му месту, дающему право на стыки, 7 очков.

Аленичев возглавил красноярцев в 2017 году и вывел клуб в элитный дивизион.

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