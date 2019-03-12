Перед «Динамо» – «Спартак» у фанатов изъяли 22 ножа и 32 боксерские капы

Во время осмотра болельщиков перед матчем чемпионата России между московскими «Динамо» и «Спартаком» стюардами было изъято 22 ножа, заявил директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

«Осмотр проводила очень опытная компания, обслуживавшая почти все матчи чемпионата мира. В результате осмотра изъяли 22 ножа, 15 из которых у болельщиков «Спартака».

Боксерских кап было изъято 32 единицы (24 у «Спартака»), один баллончик перцового газа у «Спартака», 67 бутылок спиртного в стеклянной таре (19 у «Спартака»), 91 светоотражающий жилет. Действия службы стюардов оцениваем высоко», – сказал Мейтин журналистам.

Встреча 19-го тура чемпионата России, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.

«Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – 12-ю.

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