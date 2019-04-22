Матч тура

«Краснодар» и «Зенит» выдали не просто один из лучших матчей чемпионата, но и самую яркую рубку последних лет. Полные трибуны, закрученный сюжет, эмоции, которые перехлестывались до драки, развязка на последних секундах. Если бы русский футбол выдавал такие концерты хотя бы раз в несколько туров, а не лет, полюбить его было бы намного проще.

Игрок тура

В этом обзоре будет много про матч питерцев и краснодарцев. Артем Дзюба не забивал больше половины сезона за «Зенит», но в игре с «быками» форвард напомнил себя образца ЧМ-2018: заряженный, злой, нацеленный на ворота. Дзюба прервал безголевую серию на отметке в 1369 минут, забил 50-й гол за «Зенит» и сотый в РПЛ, но все это меркнет перед голом на пятой компенсированной минуте, который, вполне возможно, стал чемпионским.

Спустить преимущество в восемь очков за шесть туров нужно очень сильно постараться.

Видео тура

Один из ключевых моментов матча в Краснодаре случился на 84-й минуте. Перейра чуть не сломал Оздоева, игрок «Зенита» долго лежал на газоне, питерцы долго не могли решить на кого менять полузащитника, а потом Ари толкнул Анюкова и понеслась.

Перейра не получил вторую желтую и спустя несколько минут сравнял счет ударом в девятку. Дзюба в самом конце матча обломал наслаждение от чудо-гола.

Цитата тура

После поражения от «Спартака» главный тренер «Енисея» Димтрий Аленичев выдал очень странный спич: «Спартаку» нужнее сейчас очки в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Хотел бы поздравить с днем рождения клуб, я ему желаю попасть в Лигу чемпионов».

Спустя сутки коуча запанчил пресс-аташе «Енисея» Стас Меркис: «Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит». С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается за еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное», – написал Меркис в твиттере.

Итоги тура

«Анжи» – «Ахмат» – 0:1

Махачкалинцы отчаянно боролись за лишний балл в борьбе за выживание, но проиграли. На 77-й минуте Олег Иванов забил единственный мяч.

«Оренбург» – «Ростов» – 3:0

Возможно, самый неожиданный результат не с точки зрения исхода, но счета точно. «Ростов», до этого тура пропустивший всего 15 мячей, получил трешку от «Оренбурга», который уже вышел на шестое место. Шутки шутками, но до зоны еврокубков всего четыре очка.

«Локомотив» – ЦСКА – 1:1

Не сильно уступающее в плане статусности главному матчу тура московское дерби получилось пресным. Хёведес и Чалов обменялись голами в первом тайме, во втором к победе ближе был «Локомотив», но ничья – вполне справедливый исход матча, хоть она и не устроила обе команды.

Федор Чалов (ЦСКА)Getty Images

«Урал» – «Рубин» – 2:1

Уральцы взломали «Рубин» уже на 13-й секунде, но получили ответку уже через пару минут. Дальше игра впала в анабиоз, из которого ее вывел Эрик Бикфалви за 5 минут до конца.

«Уфа» – «Арсенал» – 1:2

Успех тулякам принесли голы Бакаева и Горбатенко в начале встречи.

«Динамо» – «Крылья Советов» – 1:0

Туляки забили два быстрых гола и спокойно довели матч в Уфе до победы, а в игре «Динамо» произошло исторического событие – Кирилл Панченко забил из-за пределов штрафной. На такие козыри у «Крыльев» ответа не нашлось.

«Спартак» – «Енисей» – 2:0

Красно-белые приблизились к борьбе за ЛЧ, хотя даже с последней командой чемпионата пришлось повозиться.

Символическая сборная тура

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