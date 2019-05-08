Сколько получили Кокорины и Мамаев?

8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Оба игрока будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кокорина суд приговорил к 1,5 годам колонии, Мамаева – к одному году и 5 месяцам. Так как один день в СИЗО идет за 1,5 дня в колонии, то нападающему «Зенита» осталось провести в заключении 7,2 месяца, а Мамаеву – 6,2.

Брат Александра Кокорина, Кирилл, тоже получил 1,5 года колонии. «Вообще ничего не скинули, что за гуманный суд?» – пожаловался Кирилл.

Что говорят адвокаты

«Приговор суда не стал для нас полной неожиданностью, мы прокручивали в голове все возможные варианты, но считали, что перед 9 мая суд проявит гуманность», – заявила адвокат Александра Кокорина, Татьяна Стукалова.

«Апелляция будет назначена примерно через два месяца. Я надеюсь, после апелляции суд проявит гуманность и до разумных пределов снизит наказание. Точной даты, когда игроки выйдут на свободу, я вам назвать не могу», – отметил еще один адвокат Кокорина, Андрей Ромашов.

«Есть заключение врача ФК «Зенит» о том, что у Кокорина происходит атрофия мышц. Сказывается растренированность. Ему прописан ряд процедур, но это совершенно никак не интересует СИЗО», – продолжила Стукалова.

«В настоящее время Мамаев является игроком «Краснодара». Независимо от решения клуба, Павел намеревается продолжить спортивную карьеру. Я думаю, ему ничего не помешает», – заявил адвокат Мамаева, Игорь Бушманов.

«Справедливости в этом деле достигнуто не было. Мы представили аргументы и доказательства, но некоторые из них суд посчитал недопустимыми для данного дела. Суд посчитал, что Мамаев сидел за столом – значит он должен отвечать за действия [остальных]», – продолжил Бушманов, говоря о ситуации в «Кофемании».

Когда выйдут футболисты?

С учетом того, что день в СИЗО идет за полтора, Кокорин должен выйти на свободу в декабре, а Мамаев – в ноябре. Так как футболисты уже отбыли половину срока, они могут претендовать на условно-досрочное освобождение. УДО возможно только после апелляции – то есть, через 2-3 месяца.

Кокорин и Мамаев приговорены, сроки реальные, стул уничтожат. Подробности из зала суда

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