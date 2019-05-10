Данни приехал в Санкт-Петербург отпраздновать чемпионство «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» Мигел Данни вернулся в Санкт-Петербург. Он поучаствует в фан-променаде перед игрой РФПЛ с ЦСКА. Событие приурочено к чемпионству сине-бело-голубых.

«Я рад, это был хороший сезон. У меня в «Зените» много друзей. Семак, как тренер, в их числе. Я очень счастлив за них. Они играли хорошо весь сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами», – сказал Данни 78.ru в Пулково.

Данни посмотрит игру с ЦСКА и, возможно, сходит на матч баскетбольного «Зенита».

Мигел Данни выступал за «Зенит» в 2008-17 годах.

В Санкт-Петербурге португалец стал трехкратным чемпионом России, выиграл 2 Кубка и 2 Суперкубка страны плюс Суперкубок УЕФА-2008.

Последним клубом Данни был «Маритиму», в январе он стал свободным агентом.

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