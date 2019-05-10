За три тура до финиша чемпионата России уже определился чемпион («Зенит»), но еще неизвестны две другие команды, которые представят РПЛ в Лиге чемпионов-2019/20. Клуб, который займет второе место, попадет в групповой этап ЛЧ напрямую, а бронзовый призер начнет путь в главном еврокубке с третьего квалификационного раунда.

«Локомотив», 49 очков

Оставшиеся соперники: «Рубин» (д, матч проходит сегодня), «Урал» (в), «Уфа» (д)

В наиболее выгодном положении находится команда Юрия Семина: она опережает «Краснодар» на два очка и имеет право на одну осечку, так как была лучше в личных встречах. Чтобы начать путь в ЛЧ с группового этапа, железнодорожникам достаточно одержать две домашние победы и сгонять вничью с «Уралом» – ситуация более чем комфортная.

Юрий СеминGetty Images

«Краснодар», 47 очков

Оставшиеся соперники: «Енисей» (в), «Арсенал» (в), «Рубин» (д)

Завтра команде Мурада Мусаева предстоит достаточно простой матч с «Енисеем», который по совету главного тренера Дмитрия Аленичева раздает очки всем нуждающимся. А вот в 29-м туре «быки» поедут в Тулу, где зарубятся с главной сенсацией нынешнего розыгрыша РПЛ – «Арсеналом».

Вероятно, «Краснодар» останется доволен даже третьей строчкой: команда из кубанской столицы еще ни разу не выступала даже в квалификации ЛЧ, так что для нее это будет новый и неоценимый опыт.

Мурад МусаевGetty Images

ЦСКА, 45 очков

Оставшиеся соперники: «Зенит» (в), «Ахмат» (д), «Крылья Советов» (д)

Тяжелее других приходится ЦСКА: команде Виктора Гончаренко кровь из носу нужно в Лигу чемпионов, так как от этого традиционно зависит бюджет команды и потенциальные траты на трансферы. Тем не менее, на данный момент армейцы отстают от «Краснодара» на два очка, а уже 12 мая им предстоит выезд к «Зениту», который явно не захочет портить чемпионский праздник домашним поражением.

Еще один фактор, который говорит не в пользу армейцев: по сумме личных встреч они сгорели «Краснодару» со счетом 1:4, так что даже при равенстве очков в ЛЧ отправится Мусаев, а не Гончаренко.

Виктор ГончаренкоGetty Images

«Арсенал», 45 очков

Оставшиеся соперники: «Краснодар» (д), «Динамо» (в)

Дерзкий «Арсенал» имеет столько же баллов, сколько у ЦСКА: правда, тульская команда сыграла на один матч больше. Иллюзорный шанс на Лигу чемпионов у туляков есть: им нужно надеяться, что «Енисей» прихлопнет «Краснодар», а затем обыграть «быков» в личной встрече.

Параллельно с этим ЦСКА должен проиграть «Зениту» и потерять очки в 29-м или 30-м туре; да, расклад слишком сложный и сказочный, но сам факт, что команда Игоря Черевченко до сих пор имеет теоретические шансы на ЛЧ, вызывает восторг и уважение.

Игорь ЧеревченкоGetty Images

«Спартак», 43 очка

Оставшиеся соперники: «Уфа» (д), «Крылья Советов» (в), «Оренбург» (в)

Команда Олега Кононова вероятнее других не попадет в ЛЧ, но теоретический шанс у нее есть. Красно-белым нужно выигрывать все свои матчи и надеяться, что соперники синхронно потеряют очки.

Правда, есть еще одна загвоздка: «Спартак» уступил по личным встречам и «Арсеналу», и ЦСКА, взяв верх только над «Краснодаром». Так что в случае равного количества очков с туляками или красно-синими Кононов все равно не сможет рассчитывать на успех.

Олег КононовGetty Images

Полностью таблицу РПЛ можно посмотреть здесь

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