Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев дал оценку финансовой ситуации, в которую попала его команда.

«Пока все идет к прекращению существования. Будем надеяться на то, что за оставшееся до конца сезона время найдутся люди, которым небезразлична судьба «Анжи», и они помогут клубу хотя бы сохранить профессиональный статус.

Ведутся ли переговоры с потенциальными спонсорами? Я этой ситуации не касаюсь – заточен на спортивной составляющей», – приводит слова Адиева ТАСС.

10 мая «Анжи» со счетом 0:1 уступил «Арсеналу» и лишился теоретических шансов на сохранение прописки в РПЛ.

Адиев возглавил «Анжи» в июне прошлого года. В марте нынешнего года главный тренер махачкалинской команды заявил, что еще ни разу не получал от клуба зарплату в полном объеме – так же, как и игроки.

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