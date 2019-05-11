Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что полузащитник Игорь Денисов не выходит на связь с клубом.

«Денисова нет в Москве. А почему нет, это вопрос. Сейчас мои коллеги выясняют, что с ним происходит. Если официально, то он на больничном. Других изменений нет.

Я хочу, по крайней мере, переговорить с игроком. Для меня важнее переговорить со спортсменом, чем с любым его представителем. Глаза в глаза, чтобы понимать, что происходит. Потому что сложилась странная ситуация.

Думаю, что он уже больше двух недель не появляется в расположении команды и не выходит на связь», – цитирует Кикнадзе «Спорт-Экспресс».

Ситуацию прокомментировал и Юрий Семин: «Денисов болен, он на бюллетене. Остальные моменты спрашивайте у нашего генерального директора».

Денисов перешел в «Локо» в 2017 году. С командой он выиграл чемпионат и Кубок России.

У Игоря уже были конфликты с руководством в «Зените», «Динамо» и «Анжи».

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