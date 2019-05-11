Фаната ЦСКА оштрафовали за разжигание ненависти в стихотворениях про «Спартак»

Фанат ЦСКА Евгений Огурцов из Новочебоксарска оштрафован на 10 тысяч рублей за стихотворения в адрес «Спартака».

Мировой суд посчитал, что поэзия Евгения унижает и разжигает ненависть к красно-белым. Сборник «Голос трибун» под псевдонимом Евгений Росс мужчина издал в 2018 году. Спустя год вышла еще одна книга, которая и стала поводом для разбирательства: кто-то из фанатов «Спартака» написал заявление в полицию.

«Перед вами издательский дебют молодого писателя. Сборник стихотворений – это отражение мыслей, чувств и жизненных ситуаций автора, связанных с любовью к футбольному клубу ЦСКА, который стал неотъемлемой частью его жизни», – цитирует описание сборника «КП».

Сборник можно было купить за 250 рублей. но сейчас он недоступен для заказа.

До штрафа первый тираж был раскуплен полностью.

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