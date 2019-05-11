«Енисей» вылетел из РПЛ

В матче 28-го тура чемпионата России «Енисей» проиграл «Краснодару» – 0:4. Голами отметились Магомед Шапи-Сулейманов, Юрий Газинский, Иван Игнатьев и Виктор Классон. У «Енисея» осталось 19 очков – команда потеряла шансы подняться на 14-е место и сыграть в стыковых матчах.

«Краснодар» набрал 50 очков и закрепился на третьем месте, дающем право сыграть в Лиге чемпионов.

Ранее шансы на спасение потерял махачкалинский «Анжи».

Сезон-2018/19 стал для «Енисея» первым в РПЛ.

Командой руководил Дмитрий Аленичев.

Таблица чемпионата России

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