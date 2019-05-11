«Сочи» и «Тамбов» впервые завоевали право выступить в Российской Премьер-лиге.

Это случилось после того, как «Шинник» в матче 36-го тура ФНЛ победил на своем поле «Томь» (1:0). «Сочи» и «Тамбов», в активе которых по 67 очков, оторвались от преследователей на недосягаемое расстояние и не опустятся ниже второго места. На третьей строчке с 60 очками располагается «Томь».

Первые две команды ФНЛ получают прямые путевки в РПЛ.

Команды, которые финишируют на третьем и четвертом местах, сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ.

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