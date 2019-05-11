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В сети появилась форма «Зенита» на сезон-2019/20

В сети появилась форма «Зенита» на сезон-2019/20
Eurosport

9 ч. назад

Это выездной комплект – домашний увидим чуть позже.

Сайт Footy Headlines показал выездной комплект «Зенита», в котором команда Сергея Семака будет защищать чемпионский титул в сезоне-2019/20.

Форма выполнена в белом цвете; на воротнике и рукавах можно заметить синие полоски. Техническим спонсором команды из Санкт-Петербурга остается американский производитель атрибутики Nike.

  • В сезоне-2018/19 «Зенит» стал чемпионом России.
  • Сине-бело-голубые выиграли РПЛ в пятый раз. Чаще чемпионами страны становились только «Спартак» (10) и ЦСКА (6).

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