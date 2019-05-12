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Трабукки: «Я отправил сообщение Федуну, не захочет ли он обратно Карреру. Он не ответил»
В окружении «Спартака» продолжают верить, что итальянец придет и всех спасет.
Футбольный агент Марко Трабукки обращался к руководству «Спартака» по поводу возвращения Массимо Карреры на пост главного тренера.
«Я был в Калифорнии, когда «Спартак» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:3. Читал все эти новости из России. На всякий случай я отправил сообщение господину Федуну, не захочет ли он обратно Карреру. Похоже, что нет. Федун мне не ответил.
В «Спартаке» непросто работать. Мне казалось, что возвращение Карреры освободит «Спартак» от негатива, который сейчас можно чувствовать вокруг команды. Массимо умеет брать удар на себя, а команда и руководство могли бы работать более спокойно», – цитирует Трабукки Sports.ru.
- Карреру уволили в октябре 2018 года. Сперва с клубом работал Рауль Рианчо, затем «Спартак» подписал контракт с Олегом Кононовым.
- За два тура до конца «Спартак» идет на шестом месте РПЛ, на два очка отставая от зоны еврокубков. Но у красно-белых есть матч в запасе.
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