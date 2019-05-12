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Кокорин не останется в СИЗО и поедет в колонию, потому что он не сантехник или электрик

Кокорин не останется в СИЗО и поедет в колонию, потому что он не сантехник или электрик
Eurosport

17 ч. назад

Никаких привилегий.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не сможет отбыть наказание в московском СИЗО и отправится в колонию общего режима.

«Встречалось судейство и жестче. Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее», – цитируют «Известия» адвоката Андрея Ромашова.

  • За нападение на чиновников и водителя ведущей Первого канала 28-летний Кокорин получил полтора года колонии.
  • Срок наказания отсчитывается с 8 октября 2018 года – семь месяцев футболист провел в «Бутырке».
  • Аналогичный срок получил его младший брат Кирилл, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому дали год и пять месяцев.

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