Спортивный комментатор Нобель Арустамян поделился подробностями возможного трансфера защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Зенит» очень хочет усилить правый фланг обороны. Слухи о Марио Фернандесе не беспочвенны, но провернуть этот трансфер будет очень сложно. Дешевле чем за 20-25 миллионов ЦСКА Фернандеса не отпустит, причем это цена для европейских клубов. Для внутреннего рынка цены, как правило, выше на 30-40 процентов, поэтому, я думаю, что армейцы станут вести переговоры от 30 миллионов.

Допустим, «Зенит» сможет удивить ЦСКА суммой трансфера, но питерцы наверняка столкнутся с проблемой уговорить футболиста. Марио – очень, очень закрытый парень, который ценит свой комфорт. Это необычный футболист. В отличие от бразильцев, он не любит роскошь, не ездит на дорогих машинах. Знаю, что еще пару лет назад Фернандес перемещался на клубном автомобиле.

Марио Фернандес, ЦСКАGetty Images

Я знаю, что у ЦСКА и «Зенита» еще со времен президентства Александра Дюкова был «пакт о ненападении», клубы договорились, что не будут покупать игроков друг у друга. Если взять последние 10 лет, то переходов из «Зенита» в ЦСКА и наоборот не было. На данном отрезке полагаю, что это невероятно сложный трансфер, но если ЦСКА скажет Марио, что клубу нужны деньги, то все может быть. Хотя я не думаю, что красно-синие так скажут. Фернандес – ведущий футболист. Ему будет невозможно быстро найти замену не столько по позиции, сколько по статусу в команде, поэтому армейцы будут сопротивляться до последнего», – цитирует Арустамяна Sportbox.

В сезоне-2018/19 28-летний Фернандес забил за ЦСКА один мяч.

Игра «Зенита» и ЦСКА в рамках 29-го тура РПЛ начнется в 19:00 мск.

«Чемпионат»: Фернандес может перейти в «Зенит» за 30 млн евро

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