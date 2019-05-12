Болельщики «Зенита» и ЦСКА устроили массовую ночную драку в Санкт-Петербурге накануне матча 28-го тура чемпионата России.

Стычка случилась на углу улицы Ломоносова и канала Грибоедова. Билось более двадцати человек. Тем удивительнее, что после побоища противники пожали друг другу руки, передает телеграм-канал «Mash на Мойке».

«Зенит» уже оформил чемпионство туром ранее, для этого оказалось достаточно сыграть вничью с «Ахматом».

После матча с ЦСКА сине-бело-голубые получат трофей на вечное хранение.

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