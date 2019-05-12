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«Русский чемпион». Красочный перфоманс фанатов «Зенита» перед матчем с ЦСКА

«Русский чемпион». Красочный перфоманс фанатов «Зенита» перед матчем с ЦСКА
Eurosport

9 ч. назад

Отмечают с размахом.

Фанаты «Зенита» устроили эпичный перфоманс в честь чемпионства команды перед матчем российской Премьер-лиги-2018/19 против ЦСКА.

На баннере изображен лев, который держит кубок в руке и плывет на сине-бело голубом паруснике. Внизу болельщики развернули баннер: «Русский чемпион».

  • «Зенит» оформил пятое чемпионство туром ранее, когда сыграл вничью с «Ахматом».
  • После матча с ЦСКА сине-бело-голубые получат трофей на вечное хранение.

Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили драку, а после пожали друг другу руки

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