Фанаты «Зенита» устроили эпичный перфоманс в честь чемпионства команды перед матчем российской Премьер-лиги-2018/19 против ЦСКА.

На баннере изображен лев, который держит кубок в руке и плывет на сине-бело голубом паруснике. Внизу болельщики развернули баннер: «Русский чемпион».

«Зенит» оформил пятое чемпионство туром ранее, когда сыграл вничью с «Ахматом».

После матча с ЦСКА сине-бело-голубые получат трофей на вечное хранение.

Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили драку, а после пожали друг другу руки

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