«Русский чемпион». Красочный перфоманс фанатов «Зенита» перед матчем с ЦСКА
Отмечают с размахом.
Фанаты «Зенита» устроили эпичный перфоманс в честь чемпионства команды перед матчем российской Премьер-лиги-2018/19 против ЦСКА.
На баннере изображен лев, который держит кубок в руке и плывет на сине-бело голубом паруснике. Внизу болельщики развернули баннер: «Русский чемпион».
- «Зенит» оформил пятое чемпионство туром ранее, когда сыграл вничью с «Ахматом».
- После матча с ЦСКА сине-бело-голубые получат трофей на вечное хранение.
Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили драку, а после пожали друг другу руки
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