Формально чемпионом России «Зенит» стал еще неделю назад, когда летел в Санкт-Петербург из Грозного. Тогда питерцы отметили титул в самолете, а получили трофей только в игре с ЦСКА. Причем на вечное хранение.

Сине-бело-голубые могли и не напрягаться, но все равно отобрали у армейцев важнейшие для борьбы за место в Лиге чемпионов очки. А еще сыграли в красивый футбол и с идеальным антуражем провели все предматчевые и послематчевые церемонии.

«Зенит» – ЦСКА – 3:1

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