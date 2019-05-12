Getty Images

«Зенит» еще никогда не побеждал в чемпионате России так антуражно

«Зенит» еще никогда не побеждал в чемпионате России так антуражно
Дмитрий Панферов

7 ч. назад

Редизайн золотой формы, хет-трик Дзюбы из ассистов, улыбка Анюкова и концентрированное счастье.

Формально чемпионом России «Зенит» стал еще неделю назад, когда летел в Санкт-Петербург из Грозного. Тогда питерцы отметили титул в самолете, а получили трофей только в игре с ЦСКА. Причем на вечное хранение.

Сине-бело-голубые могли и не напрягаться, но все равно отобрали у армейцев важнейшие для борьбы за место в Лиге чемпионов очки. А еще сыграли в красивый футбол и с идеальным антуражем провели все предматчевые и послематчевые церемонии.

«Зенит» – ЦСКА – 3:1

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте