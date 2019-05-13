После назначения Олега Кононова кострище скандалов в «Спартаке» разгорелось с удвоенной силой. Коуч не справился с давлением, стал посмешищем для болельщиков и подтолкнул к увольнению Наиля Измайлова с Сергеем Родионовым. Вице-президент и генеральный директор взяли на себя вину в неудачах красно-белых и написали заявления по собственному желанию, поэтому Леонид Федун работает над обновлением руководства, а фанаты молятся на адекватную замену.

По этому случаю Tennisi предоставил необычную линию на освобожденные посты в структуре «Спартака». До 14 мая ты можешь выбрать подходящего кандидата на должность в самом ажиотажном клубе страны.

Мнение: не ставить

Ольга СмородскаяImago

Самые абсурдные варианты, которые манят только высокими коэффициентами. Против назначения говорит фактор, который убивает все домыслы: оба руководителя не горят желанием работать в «Спартаке», о чем выразились в интервью.

Геркус сослался на бэкграунд в «Зените» и «Локомотиве» и посчитал ненормальным дополнять список красно-белыми. Смородская открестилась иначе: «Я бы не пошла работать в «Спартак», исключено. В этой команде невозможно полное доверие, из-за большой вовлеченности главного акционера в деятельность клуба. Я не понимаю, что происходит в «Спартаке».

Мнение: не ставить

Жирков уже работал в «Спартаке» председателем совета директоров, но после поражения от тульского «Арсенала» в 2017 году покинул пост. Его приглашение кажется сомнительным хотя бы потому, что только усилит гнев болельщиков. Во-первых, Александр – болельщик ЦСКА, и даже в офисе «Открытия-Арены» на стене у него висел красно-синий вымпел. Во-вторых, фанаты помнят тухлые трансферы зимой 2014 года, когда Валерий Карпин предложил несколько новичков, а Жирков ограничился лишь Эбертом за 1,5 миллиона евро.

Первак был главным директором в «Спартаке», но ушел в 2016-м. Известно, что он обиделся на Федуна – три года назад рассказывал, что они даже не общаются: «Вот в прошлом году (2015-м – Прим. Eurosport.ru) у меня было настроение поговорить. Я впервые за много лет позвонил ему и сказал, что есть тема для разговора. Решили встретиться, но потом он добавил мой номер в черный список. Больше я не смог ему дозвониться. А теперь и не пытаюсь».

Мнение: не ставить

Бывший врач «Спартака», который работал в клубе с 1993-го по 1996 год, изумился слухам о возможном назначении: «Спасибо большое тому, кто меня назначил, но это очень и очень смешно. Генеральным директором «Спартака» я не буду. Вице-президент? Ценю ваш юмор, но не до такой же степени. К этому я не имею никакого отношения». Единственное, что оправдывает мутный вброс – причастность Трифонова к красно-белым и дружба с Сергеем Родионовым и Федором Черенковым, но этого недостаточно для ставки.

Мнение: ставить, если любишь рисковать

Вадим Васильев, «Монако»Eurosport

«Спорт-Экспресс» опроверг заинтересованность «Спартака» в экс-генеральном директоре «Монако», но этот вариант кажется самым логичным и выигрышным для красно-белых. Рассвет монегасков пришелся как раз на период взаимодействия тандема Рыболовлева и Васильева, у которого есть два потрясающих умения.

Первое: договориться с игроком. При Вадиме «Монако» подписал звезду ЧМ-2014 Хамеса, лучшего нападающего по игре в штрафной Фалькао и хладнокровного плеймейкера Моутинью.

Второе: продать футболиста за хорошие деньги. Понятно, что большую роль сыграли чемпионство во Франции и полуфинал Лиги чемпионов-2017, но уже при первой массовой распродаже Васильев, по данным Transfermarkt, заработал для клуба 244 миллиона евро. Вторая закончилась новым рекордом – 318 мультов – и сумасшедшей продажей Мбаппе в «ПСЖ» – самой дорогой сделкой «Монако».

Мнение: ставить, если хочешь легких денег

Михайлов – стопроцентный валуй. Он один из самых приближенных к Федуну людей: Сергей работает в «Лукойле» с 2003 года, а с 2004-го входит в совет директоров «Спартака» и занимает должность по работе с болельщиками. Несмотря на гремучую смесь вокруг клуба, и болельщику, и Леониду Арнольдовичу нужны люди, в которых он уверен. Михайлов ни разу не подвергался слухам об увольнении и несколько лет назад рассматривался на пост Асхабадзе.

Цорн идет в дополнение к Михайлову как селекционер. В копилке у Томаса удачные агентские сделки, когда он пристроил Погребняка в «Штутгарт» и вел дела Кевина Кураньи, сделав его самым оплачиваемым игроком России.

Помимо этого, у Цорна есть козырь в виде Сергея Прядкина, которого называют отцом футбольного агента. Если это не фейк, то в лоббировании Томаса нет сомнений, так как Прядкин однажды уже помог русскому немцу в продвижении своего агентства.

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