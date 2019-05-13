«Зенит» праздновал чемпионство и победу над ЦСКА в 28-м туре чемпионата России даже после церемонии награждения.

Когда в Санкт-Петербурге стемнело, над «Газпром Ареной» взвился красочный салют. Болельщики, еще не успевшие покинуть территорию стадиона, сполна насладились ярким зрелищем.

«Зенит» оформил чемпионство в 27-м туре.

12 марта команда Сергея Семака выиграла у ЦСКА (3:1), после финального свистка футболистов наградили кубком и золотыми медалями.

«Зенит» еще никогда не побеждал в чемпионате России так антуражно

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