«Зенит» порадовал болельщиков ярким чемпионским салютом возле стадиона
Вчера было очень много пиротехники.
«Зенит» праздновал чемпионство и победу над ЦСКА в 28-м туре чемпионата России даже после церемонии награждения.
Когда в Санкт-Петербурге стемнело, над «Газпром Ареной» взвился красочный салют. Болельщики, еще не успевшие покинуть территорию стадиона, сполна насладились ярким зрелищем.
- «Зенит» оформил чемпионство в 27-м туре.
- 12 марта команда Сергея Семака выиграла у ЦСКА (3:1), после финального свистка футболистов наградили кубком и золотыми медалями.
«Зенит» еще никогда не побеждал в чемпионате России так антуражно
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