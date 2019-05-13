Нападающий «Зенита» Артем Дзюба описал эмоции после завоевания титула чемпиона России.

– Это тот момент, когда все не то что сказочно волшебно – этот год какой-то фантастический. Вот надо было за 30 лет везде побывать, хлебнуть по чуть-чуть всякого… Но в целом я очень благодарен, что у меня был такой непростой, тернистый путь. очень счастлив сейчас и безумно благодарен всем в клубе: ребятам в команде, тренерскому штабу. Мы все вместе победили, но приятно, что я один из тех, кто приложил большую руку к этому малышу [целует кубок], о котором я мечтал всю жизнь. Это было не зря.

Я счастлив, что остался самим собой, не предал свои идеалы. Очень круто, что все так получается. Этот год будет в моей памяти навсегда, даже в старости буду рассказывать всем басни, меня будет не остановить. Так что берегитесь все остальные!

– В североамериканских лигах есть традиция: кубок какое-то время проводит с победителями. Вы так его обнимаете – кажется, что он уедет вместе с вами.

– Я бы, конечно, с ним переспал, не спорю. Ночь бы с ним мы провели с удовольствием. Но, думаю, у нас найдется тот, кто захочет с ним больше [времени провести]. Я все-таки как-то более-менее спокоен [целует кубок]. Главное, что мы это сделали, – приводит слова 30-летнего Дзюбы официальный сайт «Зенита».

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в 27-м туре.

В 28-м туре питерцы выиграли у ЦСКА (3:1), Дзюба отметился тремя ассистами.

«Зенит» еще никогда не побеждал в чемпионате России так антуражно

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