Eurosport
«Зенит» подтвердил титул разгромом ЦСКА, Зе Луиш втащил «Спартак» в топ-4. Главное из 28-го тура РПЛ
В Петербурге был настоящий праздник для футболистов и болельщиков.
Матч тура
«Зенит» и ЦСКА выдали в Санкт-Петербурге крутое шоу, достойное перфоманса питерских фанатов и последующего празднования чемпионства. Первые минуты игры были вялыми, матч постоянно прерывался свистками Евгения Турбина, но потом футболисты разыгрались, и Иван Обляков вколотил в сетку Андрея Лунева первый мяч.
Фаны приуныли, но «Зенит» через восемь минут ответил голом Себастьяна Дриусси. В середине второго тайма, спустя минуту после выхода на поле, забил Эмилиано Ригони – голы получились близнецами. За четыре минуты до конца основного времени Дриусси оформил дубль. Все три ассиста – у Артема Дзюбы.
«Зенит» – ЦСКАGetty Images
ЦСКА сдался под петербургским натиском, хотя неплохо начал и вполне активно огрызался. Армейцы улетели аж на пятую строчку под «Спартак» и почти лишились Лиги чемпионов.
Герой тура
Дзюба не праздновал чемпионский титул в самолете вместе с командой – Семак дал ему время залечить микротравму и не взял в Грозный. На поле «Газпром Арены», впервые ставший чемпионом России Артем вышел невероятно мотивированным, но его фирменного знака трибуны не увидели – Дзюба не забил, отдавать честь не пришлось.
Зато получились три невероятных ассиста, в том числе пяткой. Капитан сборной России так рвался в бой, что схватил карточку за симуляцию. Болельщики «Зенита» в этот момент явно хотели четвертовать арбитра.
Артем Дзюба с чемпионским кубкомGetty Images
Цитата тура
«Енисей» вылетел из РПЛ, но очень полюбился болельщикам веселыми соцсетями и креативом. На разгром от «Краснодара» в клубе отреагировали как всегда с юмором.
«Привет, ФНЛ, скучали?» – появилась запись в твиттере команды.
«С возвращением, пасаны!» – поприветствовал красноярцев владивостокский «Луч».
«Давно не виделись! Скучали», – ответили в «Шиннике».
Зато в «Анжи» не так оптимистичны: «Мы пока помолчим».
Кадр тура
После матча «Зенита» и ЦСКА чемпионов наградили кубком и золотыми медалями. Слово взяли представители «Газпрома» и РПЛ, а когда капитаны Анюков и Иванович торжественно подняли кубок, чаша стадиона окрасилась дымом и яркими конфетти. Было очень красиво.
«Зенит» – чемпион России-2018/19Getty Images
Все результаты тура
«Оренбург» – «Урал» – 2:2
Начавшие тур середнячки забили столько же, сколько «Зенит» и ЦСКА в центральном матче, но не выявили победителя. Основная активность пришлась на второй тайм: Ойеволе закинул в свои ворота, Сутормин и Галаджан вывели «Оренбург» в лидеры – оставалось продержаться три минуты с лишним. Но спасителем «Урала» стал Павел Погребняк, установивший равенство незадолго до финального свистка.
«Динамо» – «Ростов» – 0:0
После трудной боевой ничьей с ЦСКА динамовцев ждал еще один неуступчивый соперник – «Ростов». Ничего похожего не вышло: матч завершился нулевой ничьей, ростовчане потеряли позиции в турнирной таблице, а «Динамо» от зоны стыков за ФНЛ отделяют три очка.
«Анжи» – «Арсенал» – 0:1
Туляки не теряют надежды зацепиться за Лигу Европы, а у махачкалинцев все очень плохо – вместе с «Енисеем» они уже вылетели в ФНЛ. Но если у жизнерадостного клуба из Красноярска есть все шансы вернуться в высшую лигу, «Анжи» близок к окончательному вымиранию. Единственный мяч в ворота Дюпина с пенальти забил Зелимхан Бакаев.
«Локомотив» – «Рубин» – 4:0
Щелкнув «Оренбург» в предыдущем туре, «Рубин» снова скатился в уныние и получил в Черкизово четыре. Ребята Курбана Бердыева летели в два мяча к десятой минуте – сначала Антон Миранчук реализовал пенальти, потом с игры забил Смолов. Крыховяк и Кварацхелия уничтожили казанцев ближе к концу матча. «Локомотив» по-прежнему второй.
«Енисей» – «Краснодар» – 0:4
Еще один разгром в четыре мяча случился в Краноярске – «Краснодар» простился с «Енисеем». Классон и Газинский закатали в первом тайме, Игнатьев и Сулейманов – во втором. «Краснодар» уверенно замыкает тройку и имеет отличные шансы во второй раз выиграть медали чемпионата России.
«Ахмат» – «Крылья Советов» – 2:1
Самарцы вовсю спасались от зоны стыков, но гола Бурлака не хватило – «Ахмат» к тому моменту уже вел в два мяча благодаря дублю Мбенга. Все идет к тому, что «Крылья» сыграют в стыках с «Томью» или «Олимпийцем».
«Спартак» – «Уфа» – 1:0
«Уфу» наверняка ждет похожая участь – бывшая команда Семака проиграла «Спартаку», хотя была настроена биться до последнего. Зе Луиш забил на 11-й минуте, и этого хватило для победы. Три очка вознесли красно-белых в турнирной таблице над ЦСКА. До третьего места – четыре очка.
«Зенит» – ЦСКА – 3:1
Триллер в Петербурге завершил тур и стал отличным финалом выходных. Эстетика и все прочее: аргентинские голы «Зенита», ассисты Дзюбы и мяч Облякова. Чемпион России подтвердил титул достойно, а ЦСКА не повезло приехать на празднование.
Символическая сборная тура
«Зенит» еще никогда не побеждал в чемпионате России так антуражно