Матч тура

«Зенит» и ЦСКА выдали в Санкт-Петербурге крутое шоу, достойное перфоманса питерских фанатов и последующего празднования чемпионства. Первые минуты игры были вялыми, матч постоянно прерывался свистками Евгения Турбина, но потом футболисты разыгрались, и Иван Обляков вколотил в сетку Андрея Лунева первый мяч.

Фаны приуныли, но «Зенит» через восемь минут ответил голом Себастьяна Дриусси. В середине второго тайма, спустя минуту после выхода на поле, забил Эмилиано Ригони – голы получились близнецами. За четыре минуты до конца основного времени Дриусси оформил дубль. Все три ассиста – у Артема Дзюбы.

«Зенит» – ЦСКАGetty Images

ЦСКА сдался под петербургским натиском, хотя неплохо начал и вполне активно огрызался. Армейцы улетели аж на пятую строчку под «Спартак» и почти лишились Лиги чемпионов.

Герой тура

Дзюба не праздновал чемпионский титул в самолете вместе с командой – Семак дал ему время залечить микротравму и не взял в Грозный. На поле «Газпром Арены», впервые ставший чемпионом России Артем вышел невероятно мотивированным, но его фирменного знака трибуны не увидели – Дзюба не забил, отдавать честь не пришлось.

Зато получились три невероятных ассиста, в том числе пяткой. Капитан сборной России так рвался в бой, что схватил карточку за симуляцию. Болельщики «Зенита» в этот момент явно хотели четвертовать арбитра.

Артем Дзюба с чемпионским кубкомGetty Images

Цитата тура

«Енисей» вылетел из РПЛ, но очень полюбился болельщикам веселыми соцсетями и креативом. На разгром от «Краснодара» в клубе отреагировали как всегда с юмором.

«Привет, ФНЛ, скучали?» – появилась запись в твиттере команды.

«С возвращением, пасаны!» – поприветствовал красноярцев владивостокский «Луч».

«Давно не виделись! Скучали», – ответили в «Шиннике».

Зато в «Анжи» не так оптимистичны: «Мы пока помолчим».

Кадр тура

После матча «Зенита» и ЦСКА чемпионов наградили кубком и золотыми медалями. Слово взяли представители «Газпрома» и РПЛ, а когда капитаны Анюков и Иванович торжественно подняли кубок, чаша стадиона окрасилась дымом и яркими конфетти. Было очень красиво.

«Зенит» – чемпион России-2018/19Getty Images

Все результаты тура

«Оренбург» – «Урал» – 2:2

Начавшие тур середнячки забили столько же, сколько «Зенит» и ЦСКА в центральном матче, но не выявили победителя. Основная активность пришлась на второй тайм: Ойеволе закинул в свои ворота, Сутормин и Галаджан вывели «Оренбург» в лидеры – оставалось продержаться три минуты с лишним. Но спасителем «Урала» стал Павел Погребняк, установивший равенство незадолго до финального свистка.

«Динамо» – «Ростов» – 0:0

После трудной боевой ничьей с ЦСКА динамовцев ждал еще один неуступчивый соперник – «Ростов». Ничего похожего не вышло: матч завершился нулевой ничьей, ростовчане потеряли позиции в турнирной таблице, а «Динамо» от зоны стыков за ФНЛ отделяют три очка.

«Анжи» – «Арсенал» – 0:1

Туляки не теряют надежды зацепиться за Лигу Европы, а у махачкалинцев все очень плохо – вместе с «Енисеем» они уже вылетели в ФНЛ. Но если у жизнерадостного клуба из Красноярска есть все шансы вернуться в высшую лигу, «Анжи» близок к окончательному вымиранию. Единственный мяч в ворота Дюпина с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

«Локомотив» – «Рубин» – 4:0

Щелкнув «Оренбург» в предыдущем туре, «Рубин» снова скатился в уныние и получил в Черкизово четыре. Ребята Курбана Бердыева летели в два мяча к десятой минуте – сначала Антон Миранчук реализовал пенальти, потом с игры забил Смолов. Крыховяк и Кварацхелия уничтожили казанцев ближе к концу матча. «Локомотив» по-прежнему второй.

«Енисей» – «Краснодар» – 0:4

Еще один разгром в четыре мяча случился в Краноярске – «Краснодар» простился с «Енисеем». Классон и Газинский закатали в первом тайме, Игнатьев и Сулейманов – во втором. «Краснодар» уверенно замыкает тройку и имеет отличные шансы во второй раз выиграть медали чемпионата России.

«Ахмат» – «Крылья Советов» – 2:1

Самарцы вовсю спасались от зоны стыков, но гола Бурлака не хватило – «Ахмат» к тому моменту уже вел в два мяча благодаря дублю Мбенга. Все идет к тому, что «Крылья» сыграют в стыках с «Томью» или «Олимпийцем».

«Спартак» – «Уфа» – 1:0

«Уфу» наверняка ждет похожая участь – бывшая команда Семака проиграла «Спартаку», хотя была настроена биться до последнего. Зе Луиш забил на 11-й минуте, и этого хватило для победы. Три очка вознесли красно-белых в турнирной таблице над ЦСКА. До третьего места – четыре очка.

«Зенит» – ЦСКА – 3:1

Триллер в Петербурге завершил тур и стал отличным финалом выходных. Эстетика и все прочее: аргентинские голы «Зенита», ассисты Дзюбы и мяч Облякова. Чемпион России подтвердил титул достойно, а ЦСКА не повезло приехать на празднование.

Символическая сборная тура

«Зенит» еще никогда не побеждал в чемпионате России так антуражно

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