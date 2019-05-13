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Продюсер «Ласкового мая»: «Приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения»

Продюсер «Ласкового мая»: «Приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения»
Eurosport

12 ч. назад

Пока непонятно, как связаны Кокорин-младший и «Ласковый май»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин предложил брату Александра Кокорина Кириллу стать участником музыкального коллектива.

«Я как продюсер группы «Ласковый май» приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы. Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень... Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться», – цитируют Разина РИА Новости.

  • Братьев Кокориных приговорили к полутора годам лишения свободы за избиение чиновников и водителя ведущей Первого канала.
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