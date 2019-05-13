Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин предложил брату Александра Кокорина Кириллу стать участником музыкального коллектива.

«Я как продюсер группы «Ласковый май» приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы. Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень... Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться», – цитируют Разина РИА Новости.

Братьев Кокориных приговорили к полутора годам лишения свободы за избиение чиновников и водителя ведущей Первого канала.

Мамаев и Протасовицкий получили на месяц меньше.

«Ничего не скинули. Что за гуманный суд?» Что будет с Кокориным и Мамаевым после решения суда

Качай приложение Eurosport для iOS или Android