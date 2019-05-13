Защитник «Спартака» Лукас Айртон в интервью Sport24 поделился мыслями о полуфинале Лиги чемпионов и предположил, как с «Ливерпулем» сыграл бы «Спартак».

– В одном из интервью клубной пресс-службе вы сказали, что девиз «Никогда не сдавайся» – ваша любимая фраза. С вами согласен Мохамед Салах, мотивировавший «Ливерпуль» на камбэк в игре с «Барселоной».

– Да, я смотрел этот великолепный матч. Думаю, мало кто ожидал такого развития событий. Но за это мы и любим футбол. Сюрприз, как на «Энфилде», случился потом и в Амстердаме. Это лишь доказывает, что фраза рабочая. Никогда нельзя сдаваться. Нужно быть сконцентрированным, видеть перед собой цель и идти к ней. И тогда возможно абсолютно все.

– Знаете, что «Спартак» там же на «Энфилде» проиграл еще крупнее «Барселоны» – 0:7?

– Мне парни рассказывали – Адриано, Роша. Тогда в «Ливерпуле» играл Коутиньо, верно? Но я узнал об этом, уже переехав в Россию.

– Как нынешний «Спартак» мог бы сыграть с «Ливерпулем»?

– Думаю, в Москве мы точно дали бы им бой. А на «Энфилде»… Ну, там сама «Барселона» была разгромлена. Конечно, мы сделали бы все, что в наших силах и постарались показать свой лучший футбол.

В 28-м туре РПЛ «Спартак» обыграл Уфу (1:0) и поднялся на четвертое место в РПЛ.

21-летний Айртон перешел в «Спартак» в декабре 2018 года.

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