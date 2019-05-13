Павлу Мамаеву очень идет тюрьма. Он предельно органичен в роли узника: красивая грусть в глазах, подчеркнутое безразличие на лице, короткие и саркастичные ответы на любые вопросы – теперь образ бывалого зэка создают не только татуировки. В отличие от Кокорина, который умолял не ломать ему судьбу и вообще вел себя инфантильно, Мамаев отнесся ко всем испытаниям стойко и хладнокровно. Кажется, у Паши даже не было иллюзий: он сразу понял, что жестко согрешил, поэтому спокойно ждал приговора и смиренно воспринял бы даже пожизненный срок.

Павел Мамаев в судеGetty Images

Но в карьерном плане у Мамаева все гораздо печальнее, чем у кореша-чемпиона: «Зенит» уже объявил, что верит в камбэк Саши и ждет его, а вот «Краснодар» наотрез отказался от провинившегося полузащитника. Причем Галицкий однозначно не изменит радикальное решение – оно прежде всего идеологическое, а не футбольное. В итоге Мамаеву придется искать новый клуб, а это огромная проблема: Павел старше Кокорина (выйдет в 31 год), скандальнее (любит поругаться со всеми подряд) и вечно разводит драму с импульсивной женой (Алана творит абсолютную дичь в инстаграме).

Нужно принять очевидное: о зарплате в 2-2,5 млн евро лучше сразу забыть – человек пропустит больше года, поэтому оверпрайс просто абсурден. Миллиона в год, вероятно, Мамаев уже тоже не дождется. Его сегодняшняя планка – несколько сотен тысяч евро в контракте при условии, что Паша не выкидывает никаких фокусов. В России полно клубов-середняков, которые потянут такие условия, возьмутся за исправление и заставят Мамаева участвовать в активностях для соцсетей – короче, превратят дебошира в циркового медведя, который будет раздавать ассисты и рассказывать о нелегкой тюремной жизни.

Трагедия в том, что Павлу это все абсолютно не надо. Он уже устал от провинции (жена тоже стонет), а после освобождения (ноябрь-2019) у него будет ноль желания болтать о колонии – чувствуется, что Мамаев все сам осознал, принял и хочет просто играть в футбол. Плевать на деньги (за матч на снегу не платили), нужны турнирные задачи и адекватная атмосфера. А за ней разумнее всего идти в «Зенит» – скрестись в ворота клубной базы, проситься, соглашаться на любые условия и молча вкалывать, пытаясь выйти на свой же праймовый уровень.

Павел Мамаев против Гарета Бэйла на Евро-2016Getty Images

Логично, что сейчас Мамаев мечтает о «Зените» – контракт с чемпионами стал бы чем-то сказочным. Резонный вопрос: зачем Петербургу этот забитый парень с туманным прошлым? Как ни странно, аргументов полно. Во-первых, питерский клуб точно вернет Кокорина и явно предложит ему контракт, поэтому терять уже нечего. Возгласы «Какой кошмар! Трудоустраивают уголовника на огромную зарплату!» и так неизбежны, поменяется только количество преступных элементов – ничего страшного.

Во-вторых, поначалу платить Мамаеву можно гроши – примерно на уровне дубля или второй команды. Пусть проявляет себя, тогда получит нечто приличное. В-третьих, Павел – игрок с русским паспортом, да еще и на дефицитной позиции плеймейкера. Если кто-то забыл, весной 2016-го (всего три годика назад) он был абсолютным топом, создавал для Смолова кучу моментов, забивал сам и заслуженно поехал на Евро. Потом Паша поплыл, но глупо спорить с тем, что на пике формы он прекрасен и полезен. Особенно для «Зенита», где толкового и стабильного распасовщика нет со времен ухода Мигеля Данни. К тому же Мамаев, как типичный русский футболист, периодически нуждается в мощнейших мотивационных зарядах. Сейчас у него есть отличный стимул: выйти на свободу и заиграть так, чтобы запомниться не годом в тюрьме, а блистательным ренессансом.

Подписание Мамаева будет по-настоящему умным, взвешенным и смелым ходом «Зенита». В других условиях (например, при Манчини) трансфер из колонии на Удельную был бы сомнительным, но сейчас важно на полную использовать фантастические человеческие качества Сергея Семака. При нем в «Зените» не было ни одного внутреннего конфликта, ни намека на какую-то вонь в раздевалке, ни единой непогашенной истерики. Как верно заметил Кришито, Семака уважают все – а Мамаев, если его все же приоденут в сине-бело-голубое, вообще будет считать Сергея Богдановича вторым отцом и расшибется за него на поле.

Предыдущий опыт со свободным агентом провалился: от Маркизио ждали феерии в стиле «кальчо», а он мутировал в экскурсовода и ценителя кофе. Теперь все сложится наоборот: от Мамаева не ждут ничего, кроме скандалов, но в Петербурге он докажет, что еще далеко не закончился как футболист.

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