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Кокорина и Мамаева могут этапировать из Москвы в Ярославль
В столице футболисты, видимо, не останутся.
Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева могут отправить в соседнюю с Московской область.
Одним из возможных вариантов места заключения футболистов считается Ярославль, который находится недалеко от Москвы. В этом случае парней поместят в исправительную колонию №1, куда отправляют заключенных, попавших в тюрьму впервые, сообщают «Ярновости».
- За нападение на чиновников и водителя ведущей Первого канала 28-летний Кокорин получил полтора года колонии.
- Срок наказания отсчитывается с 8 октября 2018 года – семь месяцев футболист провел в «Бутырке».
- Аналогичный срок получил его младший брат Кирилл, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому дали год и пять месяцев.
Кокорин не останется в СИЗО и поедет в колонию, потому что он не сантехник или электрик
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