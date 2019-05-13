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Медведев: «Дождемся, чтобы Кокорин лично получил золотую медаль»
Отбыл наказание – получил награду.
Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда клуб вручит золотую медаль чемпионата России Александру Кокорину.
«Думаю, дождемся, чтобы он ее лично получил. А в чем смысл передавать родственникам? Считаю, что медаль должна найти игрока после того, как он выйдет», – цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
- За нападение на чиновников и водителя ведущей Первого канала 28-летний Кокорин получил полтора года колонии.
- Срок наказания отсчитывается с 8 октября 2018 года – семь месяцев футболист провел в «Бутырке».
- «Зенит» стал чемпионом в пятый раз в истории.
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