Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна в Праге

Свидетель по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова выпала из окна в Праге.

«Упала из окна, находясь в Праге. Состояние у нее критическое. Сделали несколько операций – сейчас ее ввели в состояние искусственной комы. Насколько я понимаю, сейчас родственники объявили сбор средств», – цитирует источника АГН «Москва».

Бобкова приехала в Чехию на празднование 9 мая. По данным местной полиции, девушка потянулась за сигаретой, не удержалась и упала. Скорее всего, Екатерина потеряла равновесие из-за того, что смешала антидепрессанты с алкоголем, сообщает телеграм-канал Baza. «МК» отмечает, что у девушки множество травм, среди которых, перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние.

Девушка выступала в суде в качестве свидетеля обвинения. Она рассказала, что сидела на коленях у Кокорина в «Кофемании».

За нападение на чиновников и водителя ведущей Первого канала 28-летний Кокорин получил полтора года колонии.

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