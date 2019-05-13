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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна в Праге
Сейчас за жизнь Екатерины Бобковой борются врачи.
Свидетель по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова выпала из окна в Праге.
«Упала из окна, находясь в Праге. Состояние у нее критическое. Сделали несколько операций – сейчас ее ввели в состояние искусственной комы. Насколько я понимаю, сейчас родственники объявили сбор средств», – цитирует источника АГН «Москва».
Бобкова приехала в Чехию на празднование 9 мая. По данным местной полиции, девушка потянулась за сигаретой, не удержалась и упала. Скорее всего, Екатерина потеряла равновесие из-за того, что смешала антидепрессанты с алкоголем, сообщает телеграм-канал Baza. «МК» отмечает, что у девушки множество травм, среди которых, перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние.
- Девушка выступала в суде в качестве свидетеля обвинения. Она рассказала, что сидела на коленях у Кокорина в «Кофемании».
- За нападение на чиновников и водителя ведущей Первого канала 28-летний Кокорин получил полтора года колонии.
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