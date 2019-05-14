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Как сделать «Спартак» снова великим? Представь, что ты Федун, и реши все проблемы

Как сделать «Спартак» снова великим? Представь, что ты Федун, и реши все проблемы
Артем Буторин

14/05/2019 в 13:22Обновлено 14/05/2019 в 19:17

Квизы

Настало время довериться профессионалам – тебе.

«Спартак» опять стал главным хедлайнером РПЛ: клуб расстался с чемпионским тренером Каррерой, поругался с болельщиками, допустил скандал с Глушаковым и провалился в куче организационных вопросов. На «Открытие Арене» давно назрели перемены, а Федуну придется принять ряд ключевых решений.

  • Кто займет место в руководстве
  • Кто будет строить новую команду
  • Что делать с дорогими легионерами
  • Как спланировать трансферную политику
  • Что решить по Глушакову

Леонид Арнольдович с удовольствием бы сбросил эти проблемы на другого и уехал в отпуск. Представь, что Федун передал дела тебе – строй новый «Спартак» и не ошибись.

Другие квизы, которые обязательно надо пройти:

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