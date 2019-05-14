Eurosport
Как сделать «Спартак» снова великим? Представь, что ты Федун, и реши все проблемы
Квизы
Настало время довериться профессионалам – тебе.
«Спартак» опять стал главным хедлайнером РПЛ: клуб расстался с чемпионским тренером Каррерой, поругался с болельщиками, допустил скандал с Глушаковым и провалился в куче организационных вопросов. На «Открытие Арене» давно назрели перемены, а Федуну придется принять ряд ключевых решений.
- Кто займет место в руководстве
- Кто будет строить новую команду
- Что делать с дорогими легионерами
- Как спланировать трансферную политику
- Что решить по Глушакову
Леонид Арнольдович с удовольствием бы сбросил эти проблемы на другого и уехал в отпуск. Представь, что Федун передал дела тебе – строй новый «Спартак» и не ошибись.
Другие квизы, которые обязательно надо пройти:
Завершил карьеру, сел в тюрьму, стал хоккеистом. Где сейчас русские победители Евро-2006?
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