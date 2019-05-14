Правозащитник Алексей Федяров объяснил процедуру отбытия наказания Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Никуда их не этапируют. Понятно, почему вынесен такой срок. На дворе май, они сейчас подадут апелляционные жалобы, которые в Москве рассматриваются от четырех до девяти месяцев», – цитирует Федярова телеканал 360.

Спикер не уверен, что футболисты успеют подать на УДО. «Либо аккурат к апелляции, либо сразу после нее. До этапа просто не успеют досидеть. Смешно даже говорить о том, что они куда-то поедут, а тем более подадут на УДО», – заявил Федяров.

Защита планирует подать апелляцию до 20 мая.

Кокорин получил полтора года колонии общего режима, Мамаев – год и 5 месяцев.

Кокорина и Мамаева могут этапировать из Москвы в Ярославль

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