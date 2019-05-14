Getty Images
Телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ: Федун и Алекперов обсудят продажу «Спартака» на совете директоров
Это в «Спартаке» ждут перемен, а не в «Динамо».
На совете директоров московского «Спартака» 14 мая будет обсуждаться продажа клуба.
По информации телеграм-канала НЕЗЫГАРЬ, президент «Лукойла» Вагит Алекперов и вице-президент организации Леонид Федун, также являющийся владельцем «Спартака», приехали на совет директоров именно для обсуждения возможной продажи клуба.
- После завершения сезона-2018/19 клуб покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
- Также на совете директоров решается судьба некоторых футболистов – ранее сообщалось, что клуб может избавиться от Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.
Как сделать «Спартак» снова великим? Представь, что ты Федун, и реши все проблемы
Глушаков: «Каррера ***** ***** [дурак нахрен], заруба ****** [конец] такая ***** [нахрен] у него»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте