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Телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ: Федун и Алекперов обсудят продажу «Спартака» на совете директоров

Телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ: Федун и Алекперов обсудят продажу «Спартака» на совете директоров
Eurosport

14/05/2019 в 17:25

Это в «Спартаке» ждут перемен, а не в «Динамо».

На совете директоров московского «Спартака» 14 мая будет обсуждаться продажа клуба.

По информации телеграм-канала НЕЗЫГАРЬ, президент «Лукойла» Вагит Алекперов и вице-президент организации Леонид Федун, также являющийся владельцем «Спартака», приехали на совет директоров именно для обсуждения возможной продажи клуба.

  • После завершения сезона-2018/19 клуб покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
  • Также на совете директоров решается судьба некоторых футболистов – ранее сообщалось, что клуб может избавиться от Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

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