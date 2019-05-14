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Михайлов назначен зампредседателя совета директоров «Спартака», Цорн – генеральным директором

Михайлов назначен зампредседателя совета директоров «Спартака», Цорн – генеральным директором
Eurosport

14/05/2019 в 16:35Обновлено 14/05/2019 в 16:36

Кадровые перестановки состоялись.

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о новых назначениях в клубе.

По итогам заседания совета директоров его новым зампредседателя назначен Сергей Михайлов, пост генерального директора достался Томасу Цорну.

  • Ранее с аналогичных должностей были уволены Сергей Родионов и Наиль Измайлов.
  • За два тура до финиша РПЛ «Спартак» занимает четвертое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.

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