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Михайлов назначен зампредседателя совета директоров «Спартака», Цорн – генеральным директором
Кадровые перестановки состоялись.
Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о новых назначениях в клубе.
По итогам заседания совета директоров его новым зампредседателя назначен Сергей Михайлов, пост генерального директора достался Томасу Цорну.
- Ранее с аналогичных должностей были уволены Сергей Родионов и Наиль Измайлов.
- За два тура до финиша РПЛ «Спартак» занимает четвертое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.
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