Томас Цорн 14 мая вступил в должность гендиректора «Спартака», и руководство уже поставило ему задачу. Красно-белые хотят избавиться от Дениса Глушакова, Софьяна Ханни и Джано Ананидзе – эти футболисты не устраивают Олега Кононова.

Если на Глушакова не будет спроса, то «Спартак» активирует пункт в контракте – расторгнет соглашение и выплатит половину зарплаты до конца сделки (до июня 2020 года). В этом случае Денис получит 1,5 млн евро, сообщает «СЭ».

Вероятно, Цорн попытается продать Зе Луиша и Фернандо – дорогих и ликвидных легионеров. На трансфер могут быть выставлены Лоренцо Мельгарехо и Александр Ташаев. Что касается покупок, то приоритетной задачей «Спартака» станет трансфер плеймейкера.

32-летний Глушаков перешел в «Спартак» в 2013 году и выиграл чемпионат России.

Цорн заменит Сергея Родионова, который покинет клуб по окончании сезона.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android