Генеральный директор футбольного клуба «Урожай» Дмитрий Градиленко выразил мнение, что матч между командами «Чайка» и «Черноморец», завершившийся со счетом 3:1, носил договорной характер.

«Чайка» – «Черноморец». Гости, которые не пропустили в последних четырех матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне. Посмотрите и оставьте комментарий», – написал Градиленко в инстаграме.

В комментарии к посту пришел экс-коуч «Краснодара» Игорь Шалимов, который написал следующее: «Надо собрать комитет по продажным матчам в ПФЛ из пяти человек! Если трое из пяти скажут, что договорняк, то снять три очка, но «Чайка» уже прилетела! И какие предложения у «Урожая», ну и у ПФЛ?»

Победный мяч в ворота команды из Новороссийска «Чайка» забила на 74-й минуте. Голу предшествовала грубая ошибка защитника «Черноморца».

Игрок «Чайки» Александр Подбельцев заступился за свою команду. «Черноморец» – наш конкурент, мы с ними в контрах были всегда. Они в принципе сдать не могли. Это бред! Мы выиграли закономерно. У нас прожектора расположены так, что если подача с полуфланга, то они реально слепят прямо в лицо, но видно даже на видео, что игрок сбрасывал мяч вратарю, даже когда я его принял, не было стопроцентного момента, что гол будет.

Посмотрите все матчи «Урожая», как они проходят своих соперников. Почти в каждом матче пенальти. И голы в дополнительное время, даже когда время закончилось, судья ждет гола. Посмотрите матч «Урожай» – «Ангушт». Когда игрок «Ангушта» целенаправлено сбивает соперника! Просто посмотри матчи. И посмотрите наши.

О какой сдаче идет речь? Вы что? Это цирк. Мы хотим выйти по спортивному принципу. Ко мне игроки других команд подходят и говорят, что «Урожай» подвез им деньги. Что выходили на их руководство. У нас президент очень важный и ответственный человек. Мы его уважаем, он никогда не пойдет на такое», – приводит слова Подбельцева Sports.ru.

О возможном договорняке в ПФЛ высказался и глава лиги – Андрей Соколов: «У нас есть свои инструменты для того, чтобы изучать обстоятельства матча. Кто обсуждает эту игру? Градиленко? Гендиректор «Урожая» говорит о том, что их соперник сыграл нечестно. Что я могу об этом сказать... Пускай высказываются на эту тему.

Лига всегда высказывалась за честную игру. И всегда делала определенные шаги в этом направлении. В данном случае надо понять, в чем тут дело. Лига проведет определенные действия в отношении этого матча».

«Чайка» и «Урожай» являются главными конкурентами в борьбе за выход в ФНЛ. Сейчас на счету «Чайки» 61 очко, на счету «Урожая» – 60.

В ФНЛ выйдет одна лучшая команда из зоны «Юг» ПФЛ, где выступают «Чайка» и «Урожай».

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