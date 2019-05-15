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Sport24: Глушаков досрочно расторгнет контракт со «Спартаком» и перейдет в «Ростов»
О возмутителе спокойствия наверняка будет еще много информации.
Капитан «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру в «Ростове».
По информации Sport24, после завершения сезона-2018/19 «Спартак» расторгнет контракт с Глушаковым. Приоритетным вариантом для 32-летнего полузащитника источник называет ростовский клуб. Текущий контракт футболиста с красно-белыми действует до 31 мая 2020 года.
- Вчера, 14 мая, в «Спартаке» состоялся совет директоров.
- В тот же день в интернете появились скриншоты и аудиозаписи, доказывающие причастность Глушакова к отставке Массимо Карреры.
Глушаков: «Каррера ***** ***** [дурак нахрен], заруба ****** [конец] такая ***** [нахрен] у него»
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