Жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева Катерина Кейру пожаловалась, что футболист не признает себя отцом их будущего ребенка.

«Я в шоке от того, что Ваня разносит слухи, что якобы это не его ребенок. Уже столько информации вынесла и до, и сейчас. Я в большом шоке нахожусь от этой информации. Просто не понимаю, чего он добивается. Мы живем в современном мире, где не проблема узнать, кто есть отец. Это такое оскорбление меня как жены. А главное, насколько он унижает своего ребенка! Мне это настолько неприятно. Я не знаю, чего он хочет», – сказала Кейру в видеообращении, которое опубликовала в инстаграме.

Катерина подписала публикацию: «Мужчина, который позволяет себе такое, унижает себя! Но говорить такие вещи обо мне и ребенке я не позволю!»

Кейру находится на позднем сроке беременности.

Она подала на Новосельцева в суд, наняв в качестве адвоката Екатерину Гордон.

Жена Новосельцева: «Может, он попробует что-то ужасное, чтобы избавиться от ребенка»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android