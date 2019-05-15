Беременная жена Новосельцева: «Ваня разносит слухи, что якобы это не его ребенок»
Новое видеообращение Екатерины Кейру.
Жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева Катерина Кейру пожаловалась, что футболист не признает себя отцом их будущего ребенка.
«Я в шоке от того, что Ваня разносит слухи, что якобы это не его ребенок. Уже столько информации вынесла и до, и сейчас. Я в большом шоке нахожусь от этой информации. Просто не понимаю, чего он добивается. Мы живем в современном мире, где не проблема узнать, кто есть отец. Это такое оскорбление меня как жены. А главное, насколько он унижает своего ребенка! Мне это настолько неприятно. Я не знаю, чего он хочет», – сказала Кейру в видеообращении, которое опубликовала в инстаграме.
Катерина подписала публикацию: «Мужчина, который позволяет себе такое, унижает себя! Но говорить такие вещи обо мне и ребенке я не позволю!»
- Кейру находится на позднем сроке беременности.
- Она подала на Новосельцева в суд, наняв в качестве адвоката Екатерину Гордон.
Жена Новосельцева: «Может, он попробует что-то ужасное, чтобы избавиться от ребенка»