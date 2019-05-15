Getty Images

Дюков: «Есть основания полагать, что результат игры «Чайка» – «Черноморец» – неспортивный»

Дюков: «Есть основания полагать, что результат игры «Чайка» – «Черноморец» – неспортивный»
Eurosport

20 ч. назад

Первое мощнейшее решение Дюкова на посту президента РФС.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что матч 27-го тура второго дивизиона между «Чайкой» и «Черноморцем» мог носить неспортивный характер.

«Мы изучаем информацию о матче зоны «Юг» ПФЛ «Чайка» – «Черноморец», который состоялся вчера. У нас есть основания полагать, что его результат – неспортивный. РФС направил заявление в МВД, просим министерство также провести соответствующую проверку.

Мы будем жестко бороться с договорными матчами и попытками влиять на результат. Уверен, что в этом нас поддержат правоохранительные органы. Спорт должен быть честным, надо уважать интересы болельщиков и спортсменов», – приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

  • «Чайка» выиграла у «Черноморца» со счетом 3:1. Подробнее о том, почему этот матч, возможно, был договорным, можно почитать тут.
  • Сейчас «Чайка» и «Урожай» борются за выход в ФНЛ. За три тура до финиша команда из села Песчанокопского опережает краснодарский клуб на одно очко.

«Сезон охоты открыт». Игрок «Шинника» подбил птицу мячом

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте