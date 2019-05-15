Президент РФС Александр Дюков заявил, что матч 27-го тура второго дивизиона между «Чайкой» и «Черноморцем» мог носить неспортивный характер.

«Мы изучаем информацию о матче зоны «Юг» ПФЛ «Чайка» – «Черноморец», который состоялся вчера. У нас есть основания полагать, что его результат – неспортивный. РФС направил заявление в МВД, просим министерство также провести соответствующую проверку.

Мы будем жестко бороться с договорными матчами и попытками влиять на результат. Уверен, что в этом нас поддержат правоохранительные органы. Спорт должен быть честным, надо уважать интересы болельщиков и спортсменов», – приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

«Чайка» выиграла у «Черноморца» со счетом 3:1. Подробнее о том, почему этот матч, возможно, был договорным, можно почитать тут.

Сейчас «Чайка» и «Урожай» борются за выход в ФНЛ. За три тура до финиша команда из села Песчанокопского опережает краснодарский клуб на одно очко.

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