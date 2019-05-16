Суд над Кокориным и Мамаевым лишил РПЛ двух атакующих звезд, но зрелищность лиги падает уже несколько лет. Последствия легко проследить по количеству явных моментов. К ним Opta причисляет либо выходы один на один, либо удары с убойной дистанции. В обоих случаях огромную роль играет умение команд создавать.

В прошлом туре 16 клубов РПЛ насоздавали лишь 29 явных моментов, а без учета пенальти – 26. Это худший результат среди ведущих европейских лиг. За исключением английского, во всех чемпионатах оставалась куча интриг – списать разницу на расслабон и пляжное настроение нельзя.

Явные моменты Моменты на игру АПЛ 48 4,8 Ла Лига 47 4,7 Бундеслига 35 3,9 Серия А 49 4,9 Лига 1 35 3,5 РПЛ 29 3,6

Если рассчитать среднее количество явных моментов в игре, то все не так плохо. РПЛ даже обошла Лигу 1 и приблизилась к Бундеслиге. Но контекст снова выдает проблемы – 24 момента из 29 были созданы в четырех матчах. 7 из них в матче «Енисея» и «Краснодара» – команд с огромной разницей в классе. В Европе таких нездоровых пропорций нет.

По факту этот тур получился более-менее добротным. На дистанции история выглядит совсем печально. Под рукой нет цифр по явным моментам за весь сезон, но спасает xG – количество голов, на которое наиграли команды с учетом остроты их моментов.

Для наглядности и простоты можно сравнить, сколько xG создают команды в среднем за матч. В Англии, Испании, Германии, Италии и даже Франции клубы завершают матчи, заступая за показатель в 2,5 xG. В России к этому даже не близки. Такая отметка взята не случайно – она символизирует букмекерский верх или низ. В пятерке ведущих европейских лиг разумно ожидать верх, в РПЛ – прямо точно низ. Не нужно даже вглядываться в количество реальных голов, картину идеально передает xG – наилучший показатель остроты моментов.

xG за матч АПЛ 2,86 Ла Лига 2,78 Бундеслига 3,18 Серия А 2,75 Лига 1 2,53 РПЛ 2,24

Одна из главных причин, почему в РПЛ все так плохо – потеря исполнителей. За последний год лигу так или иначе покинули лидеры по передачам под удары и успешным обводкам. Как правило, именно эти показатели характеризуют игроков, которые умеют создавать сами моменты или пространство для создания моментов.

В прошлом сезоне в пятерке лучших по передачам под удар были Куинси Промес, Леандро Паредес, Маурисио Перейра и Тимофей Калачев. Первый уехал из РПЛ еще летом, второй умотал зимой, третий уже точно свалит в конце сезона, а четвертый в силу возраста играет намного реже, чем тогда.

Аналогичная ситуация с дриблерами. Из игроков, которые были в топ-6 по этому показателю, трое уехали в другой чемпионат (Витиньо, Промес, Александр Головин), а еще один, видимо, покинет РПЛ этим летом (Ману Фернандеш). Самое страшное, что такой тренд сохраняется уже годами.

В сезоне-2015/16 в топ-8 по передачам под удар были Йоан Молло, Халк, Алексей Ионов, Роман Широков, Роман Еременко и тот же Промес. Трех из них нет в России, потому что они сменили страну, один поменял роль и стал нападающим, один закончил карьеру, а еще один лишь недавно отбыл бан и возвращается к лучшей форме.

Чарт дриблеров тоже растаял. Пять игроков из восьми уже отчалили из РПЛ (Халк, Молло, Промес, Умар Ниасс, Чисамба Лунгу), еще один закончил карьеру (Гекдениз Карадениз). Показательно, что два оставшихся персонажа – стареющий полузащитник (Олег Иванов из «Ахмата») и нападающий из команды, которая с тех пор резко сдала (Сильвестр Игбун, «Уфа»).

Олег Иванов и Дмитрий Комбаров в матче «Спартак» – «Ахмат»Getty Images

Еще одна причина, почему в РПЛ беда с моментами – прессинг и контрпрессинг. Их практически не используют в России, хотя в теории это чуть ли не лучший источник остроты в отсутствие нормальных ресурсов. Обучить прессингу проще, чем прокачать в зрелых футболистах последний пас и технику обыгрыша. Создать момент вследствие прессинга проще, чем атаковать средними игроками – других в РПЛ попросту не осталось.

По мнению Андрея Талалаева, дефицит прессинга и контрпрессинга связан с физическими возможностями игроков: они не могут покрывать столько пространства, сколько нужно. Спорный тезис, который подтверждается наблюдениями самих футболистов. Владимир Быстров уверял – атакующему игроку гораздо приятнее пробежать пять метров, чтобы замкнуть прессинг, чем нестись к своим воротам на 40-50 после потери мяча. Такой же аргумент был у Юргена Клоппа:

«Гегенпрессинг – лучший плеймейкер. Лучший момент для отбора – сразу после потери. Соперник еще не сориентировался, куда отдавать мяч, нам легче их вскрыть. От контрпрессинга выигрывают даже атакующие игроки, потому что таким образом мы оказываемся у чужих ворот гораздо быстрее. Контрпрессинг – кратчайший путь к воротам соперника».

Юрген КлоппGetty Images

Вина за отсутствие нормального прессинга в России чуть ли не полностью лежит на схемах. Большинство клубов используют расстановку с тремя центральными защитниками – возможно, из-за наследия ЧМ-2014 или успехов Курбана Бердыева в Европе. Сама по себе схема не приговор, но ее специфика и трусость тренеров еще сильнее отталкивают от идеи прессинговать.

В этом сезоне расстановку с тремя ЦЗ хотя бы раз использовали 12 клубов. У семи из них (ЦСКА, «Ахмат», «Ростов», «Оренбург», «Рубин», «Уфа», «Анжи») она вообще основная. Это уже почти половина клубов РПЛ. Когда сталкиваются две такие команды, ожидать открытой игры невозможно в принципе.

Схема подбрасывает две преграды к прессингу. Первую во время Евро-2016 прекрасно разобрал Хави. По его воспоминаниям, Испании всегда было тяжело с командами, которые использовали тройку защитников – приходилось менять схему прессинга, вовлекать в него больше игроков и рисковать. Тем летом проблему испанцев вскрыла сборная Италии. На ЧМ-2014 – Голландия и Чили.

Испания проигрывает Италии на Евро-2016Getty Images

На вторую преграду в контексте РПЛ снова намекнул Талалаев. В подкасте Cappuccino and Catenaccio Андрей рассказал, что российские защитники просто неспособны играть в высокой линии и выдвигаться к центру поля. Это действительно важный пункт, когда тебе противостоит команда с такой схемой. Защитники обязаны поддерживать давление, иначе прессинг атакующих партнеров будет бесполезен.

Сочетание этих факторов вылилось сначала в чрезмерную осторожность РПЛ, потом – в убогость самой игры. Срабатывает негативная, но все-таки логическая цепочка:

соперник использует тройку защитников;

нам не хватит игроков в прессинге, поэтому не рискуем и оставляем много сил сзади;

соперник не может нас вскрыть в контратаках, потому что мы тоже подстраховались;

обе команды попеременно вскрывают автобусы.

Подобный алгоритм пугающе распространен в РПЛ и уже превратил футбол в разновидность гандбола. Прессинг и контрпрессинг улучшат ситуацию и однозначно повлияют на зрелищность матчей. Все просто – либо ты сам получишь момент за счет давления, либо соперник – за счет того, что прошел твой прессинг и получил кучу свободных зон.

По такому сценарию работают последние розыгрыши ЛЧ. По этой же причине там стало так много камбэков. Чуть подробнее разбирал тенденцию в этом тексте, но ничто не символизирует тренд как второе попадание в финал Юргена Клоппа – человека, который напрямую ассоциируется с прессингом и выше дал, пожалуй, самую популярную реплику о его пользе.

Молимся, чтобы РПЛ тоже поддалась моде – вопреки стереотипу, русские тренеры не копошатся в себе и, как показывает тот же пример с тройкой защитников, открыты к новым вещам. Логика в случае с прессингом железная: если из страны убегают все достойные плеймейкеры, лучшим плеймейкером должен стать прессинг.

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