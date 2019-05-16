Владелец «Чайки» из села Песчанокопское Андрей Чайка прокомментировал обвинения в договорном матче с «Черноморцем».

«Просто кошмар! Не знаю, как можно такое говорить. Наверное, какая-то серьезная банда работает. Имею в виду конкурента в борьбе за выход в ФНЛ «Урожай». Включение административного ресурса? Ну а что это еще? Все знают, кто там работает и как они работают.

У нас в Премьер-лиге иногда совершают такие ошибки, что не дай бог. Но, думаю, если Дюков проявляет такую инициативу в ПФЛ, то это не просто так, на мой взгляд. Думаю, у него были дела намного важнее, чем разбирать нашу ситуацию. Самое интересное: почему никто не говорит, что в матче с Пятигорском мы забили чистейший гол, но его отменили? А еще, что нам не дали чистейший пенальти, при этом судья получил за матч «четыре»? Никто же не обращает на это внимание.

Почему, когда мы играем с «Черноморцем» на выезде, два раза не дают чистый пенальти, все это признают, арбитру ставят двойку, а он опять судит уже в следующем туре!? Почему вдруг Майкоп пропускает от «Урожая» на последней секунде после корявого удара? Почему «Урожай» всё время бьет пенальти, в каждой игре? Почему все матчи выигрываются со счетом 1:0, а голы забиваются на последних минутах? Совпадение какое-то! Только что-то в РФС это неинтересно. Наверное, теперь нет других проблем в футболе, как футбольный клуб «Чайка», – цитирует владельца «Спорт-Экспресс».

Косвенно на договорной характер игры указывает то, что в день матча в букмекерских компаниях падал коэффициент на победу «Чайки» и, наоборот, рос на победу «Черноморца», сообщает «Чемпионат».

«Чайка» выиграла у «Черноморца» со счетом 3:1.

Сейчас «Чайка» и «Урожай» борются за выход в ФНЛ. За три тура до финиша команда из села Песчанокопского опережает краснодарский клуб на одно очко.

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